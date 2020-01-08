الاحتلال يهدم مساكن فلسطينية قرب أريحا

المصدر: الأرض المحتلة - البيان

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة مساكن فلسطينية في بلدة العوجا شمالي أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتقطن عائلات عدة في هذه المساكن ضمن 70 مسكناً من الصفيح مهددة بالإزالة والتفكيك خلال أسبوع، رغم أنه جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية عن المصادر أن قوات الاحتلال كانت قد أعلنت منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها.

ولفتت إلى أن عمليات الهدم تمت عبر 200 جندي إسرائيلي كانوا برفقة طواقم ما يُسمى بـ«الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال وعمالها وآلياتها، واقتحموا تجمع «رأس العوجا» البدوي وشرعوا في عمليات هدم من دون سابق إنذار. وأشار ناشطون فلسطينيون إلى أن هذا التجمع يعيش فيه من 700 إلى 800 فلسطيني في نحو 300 منشأة سكنية. وبالتزامن مع عملية الهدم أعلن الاحتلال المنطقة عسكرية ومغلقة.