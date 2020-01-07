تحالف ثُمانيّ لمواجهة أخطار المنطقة والإمارات ترحب

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان، وكالات

اعتبرت الإمارات الإعلان عن تأسيس «مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» خطوة تعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويضم المجلس السعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.

وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعداً مؤسسياً ضرورياً للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.

وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس. وأعلن، أمس، في الرياض تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة. وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اختيار الرياض لتكون مقراً للمجلس.



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