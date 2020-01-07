1900 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة محلية غير حكومية.

وقالت منظمة «السلام الآن» التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها خلال اليومين الماضيين.

وفي شكل أكثر دقة، أشارت المنظمة إلى الموافقة على 1150 مشروعاً في إطار مرحلة تقديم الطلبات وعلى 786 في إطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة حريش القائمة في «أراض فلسطينية خاصة» متنازع عليها. ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من مارس المقبل.

وقالت منظمة «السلام الآن» في بيان: «رغم أن لا تفويض واضحاً للحكومة (الإسرائيلية الحالية)، فإنها تتصرف كأن شيئاً لم يكن وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الأراضي المحتلة».