الجزائر: إحالة أويحيى وسلال إلى مجلس قضاء العاصمة

المصدر: الجزائر- البيان

أحالت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة الجزائرية، ملف تركيب السيارات ـ الذي يحاكم فيه رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و15 متهماً موقوفاً، بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهماً آخرين غير موقوف - على مجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.

وستعود القضية التي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته بـ«الأولى والأهم في تاريخ العدالة الجزائرية»، واعتبرها «دماراً للبلاد والعباد وليس استثماراً»، من جديد أمام مجلس القضاء ، بعد أن استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد القضية.