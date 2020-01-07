ميليشيا الحوثي قتلت 53 معلماً بأمانة العاصمة وصنعاء في 2019

المصدر: عدن-وكالات

قتلت ميليشيا الحوثي خلال 2019 في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء - وحدهما - 53 معلماً بينهم 7 حالات تحت التعذيب، 579 حالة اعتداء جسدي، وتهديد، و10 أحكام بإعدام مديري مدارس ومدرسين ، و898 حالة اختطاف شملت مديري مدارس ومدرسين و127 حالة للإخفاء القسري.

كما تعرض 294 معلماً للتعذيب في معتقلات الميليشيا، و6522 حالة نهب للمرتبات و10351 حالة فصل وظيفي و13997حالة تهجير. ويؤكد تقرير نقابة المعلمين أن الميليشيا أجبرت المعلمين على حضور 4168 فعالية ونشاطاً ودورة ثقافية أقامتها خلال 2019، في المدارس، وأن من تخلف تم فصله.