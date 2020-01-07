السرّاج وجاويش أوغلو في الجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن رئيس الحكومة الليبية فايز السراج شرع، أمس، في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن زيارة الجزائر ستدوم يوماً واحداً.

وأوضح «البيان» أن لقاء السراج مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يندرج ضمن «المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».

كما ذكرت مصادر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يقوم بزيارة إلى الجزائر تستمر ليومين.