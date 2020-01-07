ساحات الاحتجاج تخاطب «الواهمين»

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

وجه شباب انتفاضة أكتوبر، أمس، نداء بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجيش العراقي، مؤكدين خلاله على أنهم مستمرون، ومن يعول على انتهاء الانتفاضة واهم.

وقال شباب الانتفاضة: «حين تمت المراهنة على مللنا وبث الفرقة بين المحتجين بطرق وأساليب بائسة لم تنثنِ مطالبنا، مواصلين الطريق الذي لن نعود إلى بداياته، حتى تحقيق جميع مطالبنا».

وتابع البيان: «حينما قلنا بصراحة ووضوح إن مشاكل البلد لن تنتهي ما لم تعد السلطة للشعب، أردنا من خلال ذلك حكومة انتقالية (مؤقتة) قوية تهيئ لانتخابات مبكرة بعد إنجاز مستلزماتها (قوانين الانتخابات والمفوضية والأحزاب) وأن تعمل هذه الحكومة على حصر السلاح (فعلاً) بيد الدولة ومحاسبة كبار الفاسدين وصغارهم».

وأردف: «لم نتوقف عند هذا الحد بل وضعنا معايير ومواصفات لكل ما ذكر أعلاه، ونأينا بأنفسنا عن اختيار أي شخصية يمكن أن تكون عرضة للاستفزاز والاستغلال بعد عودتنا لمنازلنا، وحينها يمكن أن يعرقلوا مسيرة الإصلاح والتغيير».