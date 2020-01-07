واشنطن: الرسالة المسربة بشأن العراق مسودة أرسلت عن طريق الخطأ

المصدر: ا ف ب

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الإثنين إنّ الرسالة الرسمية الأمريكية التي أبلغت العراق بأنّ الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب هي "مسودّة" و"ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.

وقال ميلي "إنّه خطأ ارتكبه ماكينزي"، في إشارة إلى قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشدّداً على أنّ هذه الرسالة "مسودّة" و"ما كان يجب أن تُرسل".

وتعليقاً على الرسالة نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن تكون بلاده قد قرّرت إخراج قواتها من العراق.

وقال إسبر "ليس هناك أيّ قرار على الإطلاق بمغادرة العراق... لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق. "، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد.

وقال إسبر إن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".

وفي الرسالة التي وقّعها الجنرال وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحّتها، قال الجيش الأمريكي إنّ قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".