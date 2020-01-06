الجيش الليبي يحرر سرت بالكامل وسط ترحيب شعبي

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

سيطر الجيش الوطني الليبي مساء اليوم على مدينة سرت ( 450 كيلومتراً شرقي طرابلس) بالكامل في ظل انهيار سريع لميليشيات حكومة فائز السراج التي ينتمي أغلبها لمدينة مصراتة.

وبسط الجيش في البدء نفوذه على ضاحية أبوهادي، جنوبي سرت، وهي مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث استقبلها السكان المحليون بالترحاب، ثم على معسكر الساعدي، أكبر معسكرات المدينة، وعلى قاعدة «القرضابية» الجوية الأكبر من نوعها في وسط ليبيا، قبل أن يتم تحرير ميناء سرت البحري بعملية إنزال نفذتها قوة من البحرية الليبية.

واستسلمت حامية مطار سرت الدولي لقوات الجيش بجميع أفرادها وعتادها، كما طوق الجيش سرت، من شرقها وجنوبها إضافة إلى شمالها الساحلي الذي سيطرت عليه قوات البحرية، ودخلت فيالق القوات المسلحة إلى وسط المدينة حيث بسطت نفوذها على أكبر أحيائها وصولاً إلى وسط المدينة، فيما شوهدت أرتال الميليشيات وهي تفر من منافذ غرب سرت نحو مصراتة.

ثم اتجهت قوات الجيش لبسط نفوذها على منشآت أخرى من بينها مستشفى ابن سيناء، وشارع دبي، وسيمافرو المثابة، قبل أن تنجح في اقتحام مختلف الأحياء والساحات، في ظل انتفاضة شعبية عارمة، واتجاه عدد من الميليشيات ذات المرجعيات (غير الجهادية) للانضمام إلى القوات المسلحة في معركة تحرير المدينة.

وعلمت «البيان» أن القيادة العامة كلفت ضباطاً وعسكريين من أصيلي قبائل سرت بقيادة معركة تحريرها، احتراماً لخصوصيتها الاجتماعية والثقافية، وأن الأهالي رحبوا بهذه الخطوة، حيث التحموا بقوات الجيش، معربين عن سعادتهم بعودة مدينتهم إلى أحضان الدولة بعد سنوات من حكم الميليشيات سواء كانت التابعة للإخوان و«أنصار الشريعة» بعد 2011 أو لتنظيم داعش الإرهابي بعد 2014 أو لميليشيات مصراتة الجهوية بعد 2016.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، وأن عناصر الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة المكلفة بحماية مطار القرضابية سلموا أنفسهم بكامل آلياتهم لقوات الجيش الليبي.

وشدد المحجوب على أن دخول الجيش لمدينة سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق. ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.