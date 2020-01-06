الرياض تشهد تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

المصدر: وام

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ووقع الميثاق وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لدى اجتماعهم اليوم في الرياض برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمة قبيل الاجتماع ان الميثاق سيرفع لقادة الدول الموقعة للتصديق عليه في اجتماع قمة سيدعو له خادم الحرمين الشريفين في وقت لاحق.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن أهمية الاجتماع تنبع من كونه يعقد في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن " .

واضاف: "ان الاجتماع يعكس جانبًا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في المجالات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة".