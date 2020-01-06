العاهل البحريني يؤكد دعم ومساندة المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي

المصدر: المنامة - وام

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال. جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، في المنامة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسب وكالة الأنباء البحرينية.

ونوّه حمد بن عيسى بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للارتقاء بآليات عمل المنظمة، وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والدينية. وأكد الملك حمد بن عيسى دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لأهدافها وخدمةً لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية إلى جانب القضايا الإقليمية.