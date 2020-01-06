الحكومة الأردنية بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة

المصدر: عمان - د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، أن الحكومة بصدد مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة.

وطلب الرزاز من البرلمان، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات والمقترحات النيابية بشأن كل الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة اعتراضاً على عدم موافقة رئاسة مجلس النواب على مناقشة «اتفاقية الغاز» مع إسرائيل في الجلسة التشريعية المقررة مسبقاً.

وقال رئيس المجلس، عاطف الطراونة، إن «المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية»، مضيفاً: «إننا نرفض اتفاقية الغاز، لكننا لا نقبل التعامل مع هذه القضية بشعبوية وخارج النظام الداخلي»، نافياً تسلم رئاسة المجلس مذكرة نيابية لطرح الثقة في الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز. ولاحقاً أقرّ مجلس النواب عقد جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز في التاسع عشر من الشهر الجاري.