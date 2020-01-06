المصدر: برلين - د.ب.أ

دعا المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، إلى اتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة استخدام الرئيس التركي رجب طيب ملف اللاجئين لابتزاز أوروبا.

وقال كورتس لصحيفة بيلد الألمانية: «صفقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا تعمل بما يكفي، واليونان تستحق دعمنا الكامل».

وأكد المستشار النمساوي، أنه يجب ألا تسمح أوروبا لأردوغان بابتزازها، مضيفاً: «في بلده تركيا يتم اضطهاد أي مختلفين في الرأي على المستوى السياسي، ويتم حبس صحافيين بصورة متكررة، وتركيا تحاول استخدام اللاجئين والمهاجرين كسلاح».

وحول ما إذا كان هناك حاجة لفرض عقوبات على تركيا، رد كورتس: «هناك دائماً الكثير من السبل، واحد منها أن يعمل من خلال التعاون، والآخر من خلال الضغط. الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الإمكانات، للضغط على أردوغان، ويتعين علينا التفكير فيها أيضاً».