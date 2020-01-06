إعلان استعداد

المصدر: بنغازي - البيان

علمت «البيان»، من مصادر عسكرية في غرفة عمليات الكرامة، أن مئات النساء الليبيات من مدن عدة مثل ترهونة وبنغازي والمرج ودرنة وصبراتة، تقدمن لتسجيل أسمائهن في لوائح التطوع، مطالبات بتنظيم دورات لتدريبهن على القتال وحمل السلاح.

وأضافت المصادر، أنه سيتم فتح مراكز لتدريب النساء كما الشأن للرجال، لأن الحرب ستكون حرب شعب بأكمله في مواجهة عدو غاشم يسعى لاستباحة الأرض والعرض ونهب المقدرات وسرقة الوطن من أبنائه.

وأكدت المديرة العامة لتنسيقية المرأة لدعم ثورة الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عائشة البرغثي استعداد وجاهزية المرأة الليبية لصد أي عدوان تركي، مضيفة: «الواجب يدعو الجميع نساء ورجالاً، عسكريين ومدنيين، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشروع العثماني الجديد الذي يتزعمه أردوغان، ويحاول أن يجعل من ليبيا منطلقاً لتعميمه في المنطقة».