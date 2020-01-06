الرئيس الجزائري يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء

المصدر: الجزائر - البيان

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة، وناقش الاجتماع مخطط عمل الحكومة، حيث وجه الرئيس الطاقم الوزاري التعجيل بإجراءات إنعاش الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 94 من الدستور على تقديم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة، ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع الرئيس، بينما تشير المادة 95 إلى ضرورة تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ليعين رئيس الجمهورية من جديد وزيراً أول حسب الكيفيّات نفسها.