المصدر: رام الله - وكالات

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في تقريرها الشهري عن شهر ديسمبر الماضي من العام 2019: إن الاحتلال دنس المسجد الأقصى أكثر من 23 مرة، ومارس سياسة الإبعاد والاعتقال بحق المصلين، والمرابطين، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 49 وقتاً، إضافة إلى جملة من الانتهاكات بحقه.

وبين التقرير الذي تعده العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن الاحتلال ومستوطنيه كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد الأنوار، وتعالت أصوات التطرف لتنظيم اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة عبر ما تسمى «جماعات الهيكل»، معلنة عن برنامج عمل وفعاليات، ركزت فيها على استباحة المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة. ودفعت شرطة الاحتلال المزيد من عناصرها إلى قلب المدينة المقدسة، لتأمين الحماية لعصابات المستوطنين.