مقتل 3 من «الشباب» بغارة أمريكية

المصدر: مقديشو - وكالات

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا «أفريكوم»أن ثلاثة من مسلحي حركة الشباب الصومالية الإرهابية قُتلوا في أول غارة جوية أمريكية في العام الجديد، والتي وقعت في منطقة بإقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.

وذكر بيان صادر عن أفريكوم، نقله موقع «الصومال الجديد» أمس، أن الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة، وقعت الجمعة بضواحي مدينة أفجوي الواقعة علي بعد 30 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. وأشار البيان إلى أن الغارة لم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين.

في غضون ذلك، أفادت الأنباء الواردة من مدينة بوصاصو مركز إقليم بري بولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال أن إرهابيين من حركة «الشباب» أطلقوا النار علي ضابط أمن في المدينة وأردوه قتيلاً.