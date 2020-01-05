سرطان الاستيطان ينهش الأرض الفلسطينية

المصدر: الأرض المحتلة البيان، وكالات

تؤكد معطيات العام الماضي أن النهش الاستيطاني الإسرائيلي للأرض الفلسطينية تزايد على نحو كبير خلال العام المنصرم، قياساً بالعام الذي سبقه. منظمة التحرير الفلسطينية أكدت في تقرير أصدرته، أمس، أن وتيرة التوسع الاستيطاني في 2019 ارتفعت بنسبة 70%.

10 آلاف

وأوضح التقرير، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي بلغت نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، في وقت هدم الاحتلال نحو 617 مبنى في الضفة، بما فيها القدس خلال 2019.

وتواصلت مخططات الاستيطان التي تنوي إسرائيل تنفيذها، حيث تعتزم المصادقة على بناء 2000 وحدة بمستوطنات الضفة.

تقرير

ولفت التقرير، إلى أن ما يسمى «المجلس الأعلى للتخطيط»، أعلن أنه سوف يناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة «حرشه» وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي سكني جديد في مستوطنة «تالمون»، يضم 258 وحدة، وعلى 147 وحدة في مستوطنة «متسبي أريحا» في الأغوار، وعلى 100 وحدة في مستوطنة «نفيه تسوف» و72 وحدة في مستوطنة «أرئيل» بمحافظة سلفيت و107 وحدات في مستوطنة «إلون موريه» جنوبي نابلس، فضلاً عن مناقشات حول خطة لإنشاء 534 وحدة و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة «شيلو» قرب نابلس.