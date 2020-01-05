عودة أكثر من 350 لاجئاً سورياً خلال 24 ساعة

المصدر: دبي- البيان

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بعودة أكثر من 350 لاجئاً سورياً إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المركز قوله «عاد 351 لاجئاً خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية: 142 لاجئاً (من بينهم 43 من النساء و72 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 209 أشخاص (من بينهم 63 امرأة و107 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب».

وأكد أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.

وكان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من يناير الجاري، إلى عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من سبتمبر 2015، بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.