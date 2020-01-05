الأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 104

المصدر: رام الله – وكالات

يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ104 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، حذرا من التدهور الخطير على وضع الأسير الصحي نتيجة الإضراب، وأكدا أنه يعاني من صداع وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح أدى إلى فقدانه 30 كيلوغراماً من وزنه.

والأسير زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أب لأربعة أطفال، أمضى سابقاً ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال. إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن أن الهيئة بصدد تنفيذ حملة للتضامن مع الأسيرة ميس أبو غوش (22 عاماً)، التي تعرضت لتعذيب وحشي خلال اعتقالها في زنازين الاحتلال، والعمل على تفعيل قضيتها.

وقال أبو بكر إن الحملة التي سيبدأ تنفيذها الأسبوع القادم، ستتضمن فعاليات تضامنية مع أبو غوش وباقي الأسيرات والأسرى المرضى.