مسؤول سوري: خسائر الحرب 255 مليار دولار

قدر معاون وزير الكهرباء السوري الخبير الاقتصادي البارز، حيان سلمان، خسائر بلاده المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة تسع سنوات بنحو 255 مليار دولار. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن سلمان، قوله في مقابلة أجرتها معه: «تم تشكيل لجان عدة لتقدير الخسائر، ولكن لا تستطيع أي جهة تقدير الخسائر لأسباب عدة منها أن الحرب لم تنته حتى الآن، فهناك توغل تركي واحتلال أمريكي لمناطق تمثل جزءاً من مكونات الثروة السورية»، لافتاً إلى أن «مستويات التدمير تتباين ما بين تدمير شامل أو جزئي».

وكشف سلمان عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 70 مليار دولار عام 2010 إلى 17 مليار دولار عام 2016. وأضاف: «هذه خسارة كبيرة، كما أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الكهرباء بلغت أكثر من 2500 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 520 ليرة سورية)، وفي قطاع النفط أكثر من 60 مليار دولار.