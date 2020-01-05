127 عدد القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

كشفت القوات المشتركة عن أنّ عدد القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي بلغ 127 قتيلاً وجرح 198 خلال شهر ونصف الشهر. ووفق ما جاء في تقرير للقوات المشتركة عن خروقات الميليشيا في الساحل الغربي، فإنّ الإحصائية لا تشمل كافة خسائر الميليشيا التي تتكتم على ضحاياها للحفاظ على الروح المعنوية لعناصرها.

وأضاف التقرير: «أكملت الهدنة الأممية في الحديدة عامها الأول ولم تتوقف خروقات الحوثيين، واستمر التصعيد العسكري في مختلف مناطق ومديريات المحافظة، إلّا أنّ الميليشيا تلقت ضربات موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح على يد القوات المشتركة التي تصدت لخروقاتها».