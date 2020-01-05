تدريبات بحرية مصرية في المتوسط

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط. وجاء في بيان لإدارة الشؤون المعنوية التابعة لوزارة الدفاع المصرية في بيان: قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز «جو ويند» و طراز «بيرى» ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت»، فضلاً عن إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز «209»، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وأضاف: وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلاً في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز «كاموف» وطائرات «الأباتشى» وطائرات «إف 16»، إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك»، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، فضلاً عن مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضح البيان، أنّ التدريب تميّز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

كما شهد التدريب، قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز «إس إتش - 2 جي»، بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.