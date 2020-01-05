ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات واسعة

المصدر: عدن - البيان

ذكرت مصادر قبلية، أنّ ميليشيا الحوثي نفذت حملة اعتقالات واسعة، استهدفت عدداً من زعماء وأفراد القبائل في محافظات صنعاء وعمران وأمانة العاصمة. وأشارت المصادر، إلى أنّ الميليشيات اعتقلت تسعة من زعماء القبائل بتهمة التقصير في حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء لمقاتلي الميليشيات في الجبهات، فضلاً عن العشرات من أبناء القبائل الذين رفضوا الالتحاق بجبهات القتال.

ولم تستثن حملة الميليشيا الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها في السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين في صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية في صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي.