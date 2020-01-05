ميليشيا الحوثي تفجر منزل شيخ قبلي

المصدر: عدن - وكالات

فجّرت ميليشيا الحوثي، منزل شيخ قبلي بعد حملة عسكرية شنتها على إحدى القرى بمحافظة إب. وأفادت مصادر محلية، بأن الحوثيين فجروا، منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي في قرية عضالم بعزلة الصدر بمديرية حبيش شمال إب.

وذكرت أن تفجير المنزل جاء عقب حملة عسكرية شنتها ميليشيا الحوثي، على قرية الشيخ القبلي بهدف اختطافه، الأمر الذي دفعه وعدد من مرافقيه وأبناء القرية للمقاومة وتبادل الاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى أن المسلحين القبليين، تصدوا للحملة الحوثية وتبادلوا معها إطلاق النار، قبل أن ينسحبوا إلى مناطق أخرى بعد نفاد الذخيرة. وأكدت المصادر سقوط خمسة قتلى وجرحى من الحوثيين وعدد غير معلوم من الأهالي. وأوضحت أن الميليشيات، وعقب اجتياح القرية وتفجير المنزل، اختطفت مصابين من أسرته وسط مخاوف من تصفيتهم.