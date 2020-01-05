ميليشيا الحوثي تقتحم مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي

المصدر: الحديدة - وكالات

أكّد مسؤول حكومي يمني، أن ميليشيا الحوثي اقتحمت مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في محافظة الحديدة. وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة على «تويتر»، الميليشيا الحوثيين اقتحمت منظمة الصليب الأحمر في الحديدة وطردوا موظفيها.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تقوم ميليشيا الحوثي بهذا الفعل المدان. وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت، مؤخراً، قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر الدولي، أثناء مرورها إلى مركز مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في وقت سابق، الميليشيا، بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.