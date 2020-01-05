قلق إفريقي إزاء تدخل محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه إزاء تدخل محتمل في ليبيا، بعد قرار تركيا نشر قواتها.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان، أنه قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا، ومعاناة الشعب الليبي المستمرة، مشيراً إلى أن التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة للمصالح الأساسية للشعب الليبي، وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو.

وطالب فكي محمد المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذراً من عواقب خطيرة على كل القارة. وأضاف بيان صادر عن المفوضية: «يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الاطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي».