هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تدين التصعيد تجاه ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

دانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التصعيد تجاه ليبيا، معتبرة أي تدخل خارجي على أراضيها مفسدة. وقالت الهيئة، في بيان، إن أي تدخل خارجي لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.

وشددت على ضرورة أن يمنع العالم أجمع، وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي، هذا التدخل قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب، التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، وشدّدت على ضرورة رفض منطق الوصاية، الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته.