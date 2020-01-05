«شيفروليه» تثير الجدل في جنازة سليماني

المصدر: بغداد وكالات

سرقت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، الأضواء، خلال مراسم تشييعهما في بغداد، أمس. وانتشرت صورة شاحنة «بيك أب» التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أمريكية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتداول ناشطون عراقيون وسوريون صورة التشييع، معلقين باستغراب وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث انتقد الناشطون العراقيون والسوريون التناقض بين موقف تلك الجموع من أمريكا، واستخدامها سيارة أمريكية في تشييع المهندس وسليماني، مع رفعهم شعارات الموت لأمريكا، والدعوة لخروجها من البلاد.

وسارت شاحنة «بيك أب» شيفروليه سيلفرادو الأمريكية، عليها صور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد، مع اعتلاء هتافات «الموت لأمريكا». وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار «شيفروليه» الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضاً ملفتاً، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأمريكية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع القتلى.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي.