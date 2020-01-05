تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

المصدر: بيروت وكالات

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية شمال البلاد لليوم الـ79 على التوالي للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، فيما بدأت ملامح الحكومة اللبنانية تتوضح تدريجياً ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتصم عدد من المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في مدينة حلبا (شمال لبنان) مرددين هتافات تدعو إلى «محاسبة الفاسدين وتلبية مطالب الحراك»، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.

وعمد المحتجون في محافظة عكار (شمال لبنان) إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية في المحافظة، كذلك قطع المحتجون طريق العبدة- العبودية (شمال لبنان). واعتصم عدد من المحتجين أمام مصرف «فرنس بنك» (في بيروت)، بعد الدعوة للتظاهر أمامه، تحت شعار «مش دافعين».

وقامت عناصر الجيش اللبناني بفتح معظم الطرقات التي قطعها المتظاهرون في طرابلس (شمال لبنان) ومحيطها، كما تم فتح الطرقات في منطقة نهر الكلب في جبل لبنان، وأوتوستراد الجية جنوب بيروت، وأوتوستراد البداوي (شمال لبنان) بعدما أقفلها محتجون.