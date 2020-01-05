كلاوديا روت: تعليق مهمة الجيش الألماني في العراق غير كاف

المصدر: برلين وكالات

أعربت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، عن اعتقادها بأن تعليق مهمة الجيش الألماني في العراق غير كاف.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت روت امس إن تعليق المهمة هو «القرار الوحيد الصحيح، والآن يجب إجراء مراجعة جذرية للمهمة في ضوء التطورات الأخيرة».

وأضافت روت المنتمية إلى حزب الخضر المعارض أن الجميع مطالبَون بالبحث عن حل دبلوماسي «ويجب أن تكون الأولوية العليا بالنسبة للحكومة الألمانية أيضا العمل على درء دوامة العنف والعنف المضاد في المجتمع الدولي بأكبر قدر ممكن من الدبلوماسية.