لحظة قصف موكب قاسم سليماني

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت وسائل إعلام عراقية لقطات تظهر لحظة قصف موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مهندس ميليشيات طهران في المنطقة، الذي قتل في عملية أمريكية قرب مطار بغداد.

وتظهر اللقطات لحظة وميض انفجار قوي بجانب جدار المطار، ثم اشتعال النيران في المكان.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بالحشد، أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.