(فيديو) 6 قتلى في غارة جويّة أمريكية جديدة شمالي بغداد

المصدر: أ ف ب

استهدفت غارة جوية أمريكية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمالي بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني واسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ الغارة "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى" من دون أن يحدّد عددهم.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الغارة على وحدات الحشد الشعبي العراقي أوقعت ستة قتلى حسبما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية في تغريدة على تويتر نقلا عن مصدر بالجيش العراقي.