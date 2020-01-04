الإمارات: التدخل التركي في ليبيا ينذر بتصعيد إقليمي

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت الإمارات القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفة إياه بالانتهاك الواضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وتحديداً القرار «1970» لسنة 2011 مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار للبلد العربي الشقيق.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، لافتة إلى أن مثل هذا التدخل يمثّل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية.

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