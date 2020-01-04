ضغط دولي على قادة جنوب السودان لتحقيق السلام

المصدر: نيروبي - وكالات

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج زعماء دولة جنوب السودان إلى «تحقيق سلام دائم»، لتزداد الضغوط الدولية على رئيس البلاد سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة ريك مشار لحملهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك «حيث إنه لم يتبق سوى أقل من ستة أسابيع على نهاية المهلة الممتدة لتشكيل حكومة وجدة وطنية انتقالية، يتعين على قادة جنوب السودان واجب واضح تجاه مواطنيهم للقيام به».

وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى إثبات أن لديهم الإرادة السياسية لتحقيق السلام». وقالوا إن «شعب جنوب السودان يستحق حكومة تحترم حقوق الإنسان وقادة يقدمون تنازلات ضرورية من أجل صالح البلاد».