قلق أوروبي

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن قلقه البالغ بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكرياً في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا ومصر.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل». وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركاء الدوليين الالتزام بالاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.