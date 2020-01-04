تصعيد خطير

المصدر: أثينا - رويترز

قالت اليونان وإسرائيل وقبرص، في بيان مشترك، إنّ مشروع القانون التركي الذي يسمح بنشر قوات في ليبيا، يمثّل تصعيداً خطيراً، ويهدد بشدة الاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين‭ ‬نتانياهو ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في البيان: «هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة في ليبيا، ويقوض على نحو خطير جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وسياسي للصراع الليبي».

ودعت الدول الثلاث، تركيا إلى عدم إرسال قوات إلى ليبيا، والذي سيمثل انتهاكاً لسيادة ليبيا الوطنية.