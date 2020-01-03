مصر تدعو لاحتواء الموقف في العراق وتفادي أي تصعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إلى "احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، التي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

واعتبرت وزارة الخارجية أن احتواء الموقف "يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية".

وأضافت أن هذه التدخلات "لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها (المنطقة العربية)، التواقين إلى السلام والاستقرار.

وكان سليماني قد قتل في غارة أمريكية نفذت بواسطة طائرة من دون طيار، فجر الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.