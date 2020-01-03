أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً

المصدر: وكالات

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالصواريخ في عملية أمريكية في بغداد، وكذلك مقتل أبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي بنفس العملية.

وقالت السفارة في بيان: "نظرا لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير 2020، ومغادرة العراق على الفور. يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة جوا إذا أمكن ذلك، وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا".