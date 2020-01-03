جثة سليماني تمزقت أشلاء وما تبقى نُقل للمستشفى

المصدر: وكالات

نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين عراقيين تأكيدهم بأن جثة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تمزقت إلى أشلاء ، وذلك جراء الاستهداف الأمريكي بالصواريخ على سيارة كانت تقله هو ومرافقيه خارج مطار بغداد، فيما تم نقل ما تبقى من جثته إلى مستشفى المثنى في بغداد.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أفادت بأن استهداف سليماني جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.