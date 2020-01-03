8 قتلى على الأقل بسقوط صواريخ على مطار بغداد

المصدر: أ ف ب

قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ليل الخميس-الجمعة إثر سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي، في تطوّر يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأعلنت "خليّة الإعلام الأمني" التابعة للجيش العراقي في بيان مقتضب عن "سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، ممّا أدّى إلى احتراق عجلتين (...)"، في حين أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه أنّ "الحصيلة الأولية هي ثمانية قتلى".

إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي مقتل 7 أشخاص بينهم خمسة من أعضائه في سقوط الصواريخ بالقرب مطار بغداد الدولي.

من جهتها، أعلنت "سكاي نيوز عربية" أن محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق ومحمد رضا الجابري، مسؤول تشريفات ميليشيا الحشد الشعبي، من بين القتلى في سقوط صواريخ على طريق مطار بغداد الدولي.