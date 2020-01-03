السعودية تدشّن مشروع تطوير مطار عدن الدولي

المصدر: عدن - سبأنت

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي. وأكد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أن اهتمام المملكة بدعم الاقتصاد والتنمية في اليمن في سبعة مجالات مختلفة يأتي تجسيداً للعلاقة العميقة وإدراكاً للمصير المشترك بين البلدين.

وأشار إلى أن تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي كمبادرة استراتيجية أطلقتها المملكة تهدف من خلالها إلى مساعدة الحكومة اليمنية في التنمية والإعمار وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية للشعب اليمني، موضحاً أن البرنامج يعمل على تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للأولويات ذات الاحتياج والطارئة.

وقال العطاس: يأتي مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي بهدف تفعيل كافة مؤسسات الدولة اليمنية في المناطق المحررة، منوهاً بأن المشروع يعتبر من أهم مشاريع البرنامج ويشتمل ثلاث مراحل أساسية.