حمدوك: موقف السودان ومصر واحد من سد النهضة

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان د. عبدالله حمدوك أن موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر بل إنه معها في كل خطوة، فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا وبين مصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين.مؤكداً أن بلاده، لن تسمح بحدوث أي ضرر لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل.

وأضاف حمدوك إن مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية مصر من السد، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجياً، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث، لكن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هي قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.

وأوضح بحسب صحيفة الأهرام المصرية أن مصر كانت أولى المحطات في زيارته بعد جنوب السودان، فور رئاسته الحكومة، لأن السودان ومصر شعب واحد.إلى ذلك، أكد أن التعاون بين البلدين سيكون في كافة المجالات، والسودان يعلم دور مصر، وقدرتها ونجاحها في تنفيذ أي اتفاق يتم بين البلدين.

ونشرت الأربعاء،هيئة الإذاعة الإثيوبية، صوراً جديدة لمشروع «سد النهضة»، وذلك تزامناً مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن السد.يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يومي 9 و10 يناير الجاري لاستكمال النقاشات والمفاوضات.