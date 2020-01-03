الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينياً بالرصاص قرب الخليل

المصدر: بيت لحم - وكالات

أصيب فتى برصاص أطلقه عليه جنود الاحتلال، قرب مفترق عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني، والارتباط المدني في بيت لحم، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على مفترق مستوطنة «غوش عتصيون»، أطلقوا الرصاص على فتى بحجة عملية طعن، ما أدى لإصابته بجروح.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن الفتى أصيب في قدمه واعتقلته قوات الاحتلال ونقلته بواسطة نجمة داود الحمراء، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من الاقتراب منه وتقديم الإسعافات له. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط محاولة طعن في مفترق غوش عتصيون بالضفة الغربية، حيث أصيب الشاب الفلسطيني (15 عاماً)، برصاصة في قدمه ونُقل إلى المستشفى.