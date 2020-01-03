أبو ردينة: الشعب الفلسطيني انتصر لرسالة «فتح» التاريخية

المصدر: رام الله ـ وفا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أن روح حركة «فتح» ورسالتها التاريخية التي انطلقت في الأول من يناير 1965 انتصرت على كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية القضية الوطنية.

وتابع أبو ردينة: «هذه الجماهير الوفية للعهد والأرض والشهداء، والتي قاتلت طويلاً حفاظاً على القضية والمشروع الوطني، ستبقى شعلة الكفاح الوطني الحقيقي تحقيقا لكل الآمال العريضة لشعبنا العظيم».

وقال: «ميادين غزة والضفة وكافة تجمعات أبناء شعبنا الصامد أرسلت رسالة واضحة المعالم للجميع، بأن القدس ومقدساتها وثوابتنا الوطنية وهويتنا الفلسطينية خط أحمر لن نسمح العبث أو المساس به».