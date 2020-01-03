الكرد يردون على تهديدات «حزب الله» بشأن القوات الأمريكية

المصدر: بغداد - البيان

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، أمس، موقف كتلته من التهديدات بالكشف عن أسماء وعناوين النواب الذين يمتنعون عن التصويت على إخراج القوات الأمريكية.

وقال ميرزا إن «العراق يمر في أزمات كثيرة ويجب على الجميع وضع الحلول لها».

وطالب النائب الكردي «الدول باحترام السيادة في العراق»، مشدداً على ضرورة «احترام السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية من أي اعتداء».

وأضاف ميرزا أن «النواب الكرد سيعلنون موقفهم من الحضور أو عدمه في الجلسة البرلمانية الخاصة بالتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق»، لافتاً إلى أن «النواب أحرار في قراراتهم». وأكد أنه «لا يحق لأي طرف الضغط على النواب بشأن الحضور أو الامتناع عن المشاركة في جلسات مجلس النواب».