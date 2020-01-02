أنقرة تسعى لرفع صادراتها إلى ليبيا 10 مليارات دولار

المصدر: إسطنبول- د.ب.أ

ذكرت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد» الموالية لحزب العدالة والتنمية التركي، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 في المئة، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 49. 1 مليار دولار في عام 2018.

وتطرق ممثل الجمعية لدى العاصمة الليبية طرابلس مرتضى قرنفيل، إلى آثار «اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية»، حيث قال إنها سوف تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع ممثل «موصياد» في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا- التي تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى- بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.