مبادرة تونسية للانتقال من الشرعية الدولية إلى «الليبية- الليبية»

المصدر: تونس - د.ب.أ

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا تقوم على الانتقال من «الشرعية الدولية» إلى الشرعية «الليبية -الليبية» في مسعى لجمع الفرقاء.

وقال الرئيس التونسي في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة نهاية السنة الميلادية، إن مبادرته تقوم على جمع الفرقاء في البلد الجار على «كلمة سواء».

وقال سعيد: «كان المنطلق هو الانتقال من الشرعية الدولية التي تبقى هي المرجع لكن لا يمكن أن تستمر بدون نهاية، والانتقال إلى شرعية ليبية ليبية تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا».

ولم يوضح تفاصيل أكثر عن مبادرته ولكنه شدد على ضرورة اعتماد القانون بدل السلاح للتوصل إلى حل في ليبيا.