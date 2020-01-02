المدنيون في طرابلس دروع بشرية لميليشيات السراج

المصدر: طرابلس - وكالات

قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن ‏الميليشيات المسلحة التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، أصبحت تتخذ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها، تجنباً للاستهداف من طرف الجيش الليبي.

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لـ«العربية.نت»، أن لجوء الميليشيات إلى الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

جاء هرباً من نيران الجيش، الذي يسعى إلى التعامل بحذر مع المناطق التي تعجّ بالمدنيين، ويتجنب استخدام أي نوع من الأسلحة تجاهها حرصاً على سكان ومرافق طرابلس، كما تعني انهيار قواتهم في محاور القتال.

وكان الجيش أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية.