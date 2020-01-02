بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

المصدر: عمان - وكالات

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى المملكة أمس.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل إنرجي».

وأضافت، على حسابها على موقع فيسبوك، أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي المستخرج من حقل «ليفياثان» للأردن.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني عنه القول: «بهذا تصبح إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة الأولى في تاريخها».

وذلك رغم أن إسرائيل صدرت غازاً للأردن على مدار العامين الماضيين من حقل تمار بموجب اتفاق تم التوقيع عليه عام 2014.

وذلك وفقاً للصحيفة، مع العلم أن إسرائيل استولت على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتبيعها للفلسطينيين أنفسهم وتصدر للخارج أيضاً، والغاز أحد الأمثلة على ذلك.